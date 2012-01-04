全球外汇市场1月5日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
0030 - 澳洲11月商品/服务贸易收支
0700 - 德国11月零售销售
0745 - 法国12月消费者信心
0900 - 意大利11月失业率
0928 - 英国12月MARKIT/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)
1000 - 欧元区10月工业订单
1000 - 欧元区11月生产者物价指数(PPI)
1230 - Challenger美国企业12月计划裁员人数
1315 - 美国ADP 12月民间就业报告
1330 - 美国12月31日止当周一周初请失业金人数
1500 - 美国供应管理协会(ISM)12月非制造业指数
-- - 美国国际购物中心协会(ICSC)12月连锁店销售
2130 - 美国联邦储备理事会一周资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。