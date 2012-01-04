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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 06:33 BJT

全球外汇市场1月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲11月商品/服务贸易收支

0700 - 德国11月零售销售

0745 - 法国12月消费者信心

0900 - 意大利11月失业率

0928 - 英国12月MARKIT/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)

1000 - 欧元区10月工业订单

1000 - 欧元区11月生产者物价指数(PPI)

1230 - Challenger美国企业12月计划裁员人数

1315 - 美国ADP 12月民间就业报告

1330 - 美国12月31日止当周一周初请失业金人数

1500 - 美国供应管理协会(ISM)12月非制造业指数

-- - 美国国际购物中心协会(ICSC)12月连锁店销售

2130 - 美国联邦储备理事会一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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