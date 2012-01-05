〔美国个股〕柯达准备申请破产保护,以防专利出售失败--华尔街日报

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透1月4日电---华尔街日报周三在其网站报导称,柯达(Eastman Kodak)EK.N正准备申请破产保护,以防数码专利出售失败而无法筹得资金.
该报引述不具名消息人士的报导称,柯达正与潜在贷款人磋商,以确保能够取得约10亿美元的破产保护融资,以维持公司在破产保护过程中的运作.
该报称,最快可能在本月或2月初申请破产保护.
在该报导出炉後,柯达股价在纽约证交所暴跌约28%至0.47美元.投资人原本冀望柯达能够迅速出售其专利或筹得资金,该报导令投资人大失所望.
柯达发言人士不愿置评,称其政策是不对市场谣言或揣测做出评论.
柯达於1975年研发出数码相机原型,但其未能利用这项创新,而且当其软片事业在10年前开始衰退时,才试图推出数码相机,以期迎头赶上竞争对手.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。