《台湾报摘》--经济日报1月5日

* 头版头条:

--金管会初步决定,资本额逾100亿台币的上市柜公司及金融机构,今年起股东会强制采取电子投票,电子投票不得以委托书委托他人,小股东自主性提高,但大股东惯用选战策略"委托书徵求"难度大增,经营权掌控不确定性增加.

* 其他:

--龙头百货新光三越周三表示,今年全台业绩目标796亿台币,年增3%,与去年成长5%相比,相对保守.业界分析,百货业风向球是看农历年前买气,若第一季走稳,全年营运堪称妥当.

--山西晋城太行日报报导,富士康(2038.HK)科技集团推出"金匠中原计划",以苹果(AAPL.O)iPhone手机产品为核心,在中国大陆中原地区投资布局.主要以河南郑州、洛阳和山西晋城三座城市为重点,形成中原金三角制造基地.

--联发科(2454.TW)近期大单报到,本季淡季不淡,传有意包下台积电(2330.TW)40奈米制程近4万片产能,产出晶片量高达6,000万颗,让台积电产能利用率淡季有撑.联发科表示,不便评论对特定供应商采购情况.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.