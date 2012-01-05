《台湾报摘》--经济日报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--金管会初步决定,资本额逾100亿台币的上市柜公司及金融机构,今年起股东会强制采取电子投票,电子投票不得以委托书委托他人,小股东自主性提高,但大股东惯用选战策略"委托书徵求"难度大增,经营权掌控不确定性增加.
* 其他:
--龙头百货新光三越周三表示,今年全台业绩目标796亿台币,年增3%,与去年成长5%相比,相对保守.业界分析,百货业风向球是看农历年前买气,若第一季走稳,全年营运堪称妥当.
--山西晋城太行日报报导,富士康(2038.HK)科技集团推出"金匠中原计划",以苹果(AAPL.O)iPhone手机产品为核心,在中国大陆中原地区投资布局.主要以河南郑州、洛阳和山西晋城三座城市为重点,形成中原金三角制造基地.
--联发科(2454.TW)近期大单报到,本季淡季不淡,传有意包下台积电(2330.TW)40奈米制程近4万片产能,产出晶片量高达6,000万颗,让台积电产能利用率淡季有撑.联发科表示,不便评论对特定供应商采购情况.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。