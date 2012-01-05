〔路透调查〕美国上周原油库存料下滑,因进口减少及炼厂减少库存

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月4日电---路透调查显示,美国上周商业原油库存料小幅下滑,因进口减少,炼油业者因年底税务目的而持续减少库存水准.
11位受访分析师平均预估,美国国内原油库存料减少20万桶.
一周库存报告本周因新年假期而延後一天公布.
分析师并预测炼厂产能利用率小幅增加,这可能令12月30日止当周的库存数据有增有减,原油库存料小幅下滑,油品库存则有所增加.
"我预期库存数据有增有减,产能利用率小增,这应该会造成一周基本面表现呈现中性,"Energy Management Institute资深合夥人Dominick Chirichella表示.
11位受访分析师中有五位预估,12月30日止当周的原油库存下滑,有五位认为会增加,有一位预期持平前一周水准.
调查显示,分析师预估馏分油库存料增加80万桶,因生产增加且取暖油消耗低於常态水准.
分析师还表示,12月30日止当周汽油库存料增加130万桶,主要拜季节性考量所赐.
10位分析师平均预估炼厂产能利用率增加0.4个百分点.
美国石油协会(API)周三公布,美国最近一周原油库减少440万桶,汽油库存增加340万桶,馏分油库存增加520万桶.
由於新年假期,能源资料协会(EIA)将在周四1600GMT公布其库存报告.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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