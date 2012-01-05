〔路透调查〕美国上周原油库存料下滑,因进口减少及炼厂减少库存

路透1月4日电---路透调查显示,美国上周商业原油库存料小幅下滑,因进口减少,炼油业者因年底税务目的而持续减少库存水准.

11位受访分析师平均预估,美国国内原油库存料减少20万桶.

一周库存报告本周因新年假期而延後一天公布.

分析师并预测炼厂产能利用率小幅增加,这可能令12月30日止当周的库存数据有增有减,原油库存料小幅下滑,油品库存则有所增加.

"我预期库存数据有增有减,产能利用率小增,这应该会造成一周基本面表现呈现中性,"Energy Management Institute资深合夥人Dominick Chirichella表示.

11位受访分析师中有五位预估,12月30日止当周的原油库存下滑,有五位认为会增加,有一位预期持平前一周水准.

调查显示,分析师预估馏分油库存料增加80万桶,因生产增加且取暖油消耗低於常态水准.

分析师还表示,12月30日止当周汽油库存料增加130万桶,主要拜季节性考量所赐.

10位分析师平均预估炼厂产能利用率增加0.4个百分点.

美国石油协会(API)周三公布,美国最近一周原油库减少440万桶,汽油库存增加340万桶,馏分油库存增加520万桶.

由於新年假期,能源资料协会(EIA)将在周四1600GMT公布其库存报告.(完)