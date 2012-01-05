《台湾报摘》--工商时报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--ECFA第二波零关税效应显现,加上年底急单补货潮,国内尼龙粒、聚酯加工丝大厂包括力丽(1444.TW)、力鹏(1447.TW)、集盛(1455.TW)等主要业者,今年农历年将"不停机、不休假"全力赶工出货;尼龙加工丝大厂集盛更指出,2月底前几乎订单满载.
* 其他:
--华宝8078.TW董事长陈瑞聪昨日表示,今年出货目标为960万支、比去年大幅成长1.66倍,以今年平均单价(ASP)可望比去年增加15-20%估算,全年营收有机会达到580-590亿台币,较去年大幅增加逾两倍,今年营运将能转亏为盈.
--为全面松绑券商财富管理业务,券商公会向金管会提案开放营业员直接参与.券商公会指出,去年11月公会及多家券商已向金管会表达意见,金管会也指示券商公会进行研究,预计报告案可於6月前提出.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。