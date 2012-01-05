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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月5日

* 头版头条:

--ECFA第二波零关税效应显现,加上年底急单补货潮,国内尼龙粒、聚酯加工丝大厂包括力丽(1444.TW)、力鹏(1447.TW)、集盛(1455.TW)等主要业者,今年农历年将"不停机、不休假"全力赶工出货;尼龙加工丝大厂集盛更指出,2月底前几乎订单满载.

* 其他:

--华宝8078.TW董事长陈瑞聪昨日表示,今年出货目标为960万支、比去年大幅成长1.66倍,以今年平均单价(ASP)可望比去年增加15-20%估算,全年营收有机会达到580-590亿台币,较去年大幅增加逾两倍,今年营运将能转亏为盈.

--为全面松绑券商财富管理业务,券商公会向金管会提案开放营业员直接参与.券商公会指出,去年11月公会及多家券商已向金管会表达意见,金管会也指示券商公会进行研究,预计报告案可於6月前提出.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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