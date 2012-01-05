更正:〔全球金融〕债券天王葛罗斯称今年市场"超常态",建议低投资报酬预期

(更正:倒数第二段,应为"债券太多,信心太少",非"文件报告满天飞,但几无信赖可言")

* PIMCO首席投资长葛罗斯预期2012年仍麻烦不断

* 预期利率趋近零及信贷紧俏

路透纽约1月4日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资官葛罗斯在最新投资信中的评论,听似一名华尔街猎鬼师.

这位全球最大债券基金经理人称当前市场环境"超常态",表示"信贷和利率趋近零的风险"将是今年市场特点,且贷款者扩展信贷的诱因不大.

葛罗斯指出,今年金融市场将继续降低杠杆,但预期後续仍将黯淡.

"地球现在就像有两个月亮,而两个都像肿瘤一样不断扩大,诚如过去50年的经验,可能威胁到金融形势、整体环境和经济活力."葛罗斯在PIMCO网站周三公布的投资信"欢迎进入2012年"中表示.

他在信中指出,当前经济环境与其用"新常态"来形容,不如说是"超常态"还更恰当."新常态"是PIMCO共同投资长埃里安几年前所创的词汇,用来形容低成长、高失业的世界.葛罗斯称今年那样的过程将更麻烦.

"目前收益率趋近於零,已无人让贷方信任,而可让贷方安心放款的国家也所剩无几.金融市场正缓缓向内收缩--降低杠杆水平--因为债券太多,信心太少."他说.

葛罗斯告诉投资人,他们应该降低对2012年报酬率的预期,股市、债市和大宗商品投资报酬率预估在2%-5%.(完)