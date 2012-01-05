《台湾重要政经日程》--1月5日-2012年12月22日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
==================今日重要政经消息======================
1/5(四)
--16:00主计处公布12月消费者物价指数(CPI)年增率.
--16:20 央行公布至12月底外汇存底.
==================近期重要政经消息======================
1/6(五)
--15:00 宏达电(2498.TW)公布2011年第四季自结净利.
1/9(一)
--财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%.
1/14(六)
--总统与立法委员合并选举日.
1/18(三)
--农历春节前股市封关日.
1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%.
--16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%.
1/30(一)
--农历春节後股市开红盘日.
--16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%.
--16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%.
1/31(二)
--16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%.
2/4(六)
--金融市场因应农历春节调整休假补行交易.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。