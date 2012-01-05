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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 09:10 BJT

《台湾重要政经日程》--1月5日-2012年12月22日

==================今日重要政经消息======================   
  1/5(四)
    --16:00主计处公布12月消费者物价指数(CPI)年增率. 
    --16:20 央行公布至12月底外汇存底.    

  ==================近期重要政经消息======================

  1/6(五)
  --15:00 宏达电(2498.TW)公布2011年第四季自结净利.

  1/9(一)
  --财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%.

  1/14(六)
  --总统与立法委员合并选举日.

  1/18(三)
  --农历春节前股市封关日.

  1/20(五)
  --16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%. 
  --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%.

  1/30(一)
  --农历春节後股市开红盘日.
  --16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%.
  --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%.

  1/31(二)
  --16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%.

  2/4(六)
  --金融市场因应农历春节调整休假补行交易.

  3/3(六)
  --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  注: * 代表新增内容.(完) 
 
  --记者 高洁如; 审校 林高丽

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