《外汇动态》澳元下跌,因日本保证金交易商卖出且亚股疲弱

0110GMT---澳元/日圆跌至79.40日圆,交易商指出有传言称日本保证金交易商卖出.

"反向操作者将会在澳元升向接近80日圆时卖出.但今早好像没有大量的卖单,"一日系银行交易商表示.

澳元/日圆目前可能在79日圆附近得到支撑,有传言称今天有执行价79日圆的期权到期.

澳元也将因地区股市疲弱而承压,上海股市仍徘徊在上个月底触及的两年低位附近.

澳元/美元AUD=D4小跌0.3%至1.0340美元,200日移动均线切入位1.0415为一道强劲阻力.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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