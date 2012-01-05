〔台湾旅游〕交通部预估今年来台旅客目标达660万人次,较去年增10%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月5日电---台湾交通部观光局周四表示,在航班增加等有利因素带动下,预估今年来台旅客人次目标将达660万,较去年的600万增加10%.其中高居首位的大陆观光客预估可达200万人次,较去年逾170万人也增加10%.
观光局企划组组长蔡明玲对路透称,除大陆观光客外,去年来台人数排名第二的日本观光客,预估今年可成长11%,达到142万人,因台日双方已达成开放天空协定,航班安排更加便捷.
观光局也乐观预估,今年自香港来台的观光人次可达85万,较去年成长6%.不过去年截至11月为止,香港来台人次约72万,仅较2010年微幅成长1.4%.
"台港航权已重新签定,航班变多,有机会."她说.
但她也强调,旅游人数增减易受不确定事件影响,观光局会尽其所能行销来台观光.
此外,行政院也於昨日召开"经济景气因应策略小组会议".依据会後发布的新闻稿,副院长陈冲表示,近日两岸已协商同意开放国际邮轮直航两岸,十分有利於台湾纳入东亚邮轮旅游航程,将吸引更多高档国际观光客来台.
陈冲称,为推动国际邮轮业务,交通部决定在基隆港、高雄港兴建旅运大楼,总投资经费达90.68亿台币.
新闻稿中亦引述陈冲指示,由於短程区域航线的效益较佳,两岸直航营业额每年平均约增加400亿台币,鉴於亚洲将为世界经济成长领头羊,交通部将持续协商扩增大陆两岸航班,扩增航空公司经营空间.(完)
--记者 董永年/李文科;审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。