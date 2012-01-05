〔台湾旅游〕交通部预估今年来台旅客目标达660万人次,较去年增10%

路透台北1月5日电---台湾交通部观光局周四表示,在航班增加等有利因素带动下,预估今年来台旅客人次目标将达660万,较去年的600万增加10%.其中高居首位的大陆观光客预估可达200万人次,较去年逾170万人也增加10%.

观光局企划组组长蔡明玲对路透称,除大陆观光客外,去年来台人数排名第二的日本观光客,预估今年可成长11%,达到142万人,因台日双方已达成开放天空协定,航班安排更加便捷.

观光局也乐观预估,今年自香港来台的观光人次可达85万,较去年成长6%.不过去年截至11月为止,香港来台人次约72万,仅较2010年微幅成长1.4%.

"台港航权已重新签定,航班变多,有机会."她说.

但她也强调,旅游人数增减易受不确定事件影响,观光局会尽其所能行销来台观光.

此外,行政院也於昨日召开"经济景气因应策略小组会议".依据会後发布的新闻稿,副院长陈冲表示,近日两岸已协商同意开放国际邮轮直航两岸,十分有利於台湾纳入东亚邮轮旅游航程,将吸引更多高档国际观光客来台.

陈冲称,为推动国际邮轮业务,交通部决定在基隆港、高雄港兴建旅运大楼,总投资经费达90.68亿台币.

新闻稿中亦引述陈冲指示,由於短程区域航线的效益较佳,两岸直航营业额每年平均约增加400亿台币,鉴於亚洲将为世界经济成长领头羊,交通部将持续协商扩增大陆两岸航班,扩增航空公司经营空间.(完)