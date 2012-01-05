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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 11:02 BJT

〔台湾债市〕RP利率大致平稳,明日公债交割料影响有限

路透台北1月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四大致平稳.投信和寿险持续有余钱注入,到期续作颇为顺畅,市场并关注明日公债交割.

资金调度人士表示,尽管明日有公债即将交割,但场上资金供应偏多,交易商多提前准备,目前看来紧缩效果并不大,RP利率可望持於既有区间.另外,本期公债最大买家--银行经由拆款即可满足资金需求,在RP市场的资金进出不大.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

周五有101/1期五年期公债交割,金额400亿台币.其得标比重方面,银行业为56.87%、证券业31.0%、票券业7.13%、保险业为5.0%.[ID:nCT0493297](完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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