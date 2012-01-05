〔台湾债市〕RP利率大致平稳,明日公债交割料影响有限

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四大致平稳.投信和寿险持续有余钱注入,到期续作颇为顺畅,市场并关注明日公债交割.
资金调度人士表示,尽管明日有公债即将交割,但场上资金供应偏多,交易商多提前准备,目前看来紧缩效果并不大,RP利率可望持於既有区间.另外,本期公债最大买家--银行经由拆款即可满足资金需求,在RP市场的资金进出不大.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
周五有101/1期五年期公债交割,金额400亿台币.其得标比重方面,银行业为56.87%、证券业31.0%、票券业7.13%、保险业为5.0%.[ID:nCT0493297](完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。