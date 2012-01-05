〔背景资料〕伊朗石油的前10大买主

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦1月2日电---石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊朗,向中国、印度、韩国、日本和意大利供应大量石油.而以进口百分比来看,土耳其、南非和斯里兰卡对伊朗石油的依赖度最高.
据国际能源署(IEA)估计,伊朗日产原油约350万桶,另产50万桶凝析油,日出口量约260万桶,其中5万桶为炼制油品.
以下为伊朗原油的10大买主.数据多根据IEA在2011年第二季的资料,但中国、印度和斯里兰卡等非IEA成员根据的是美国能源资料协会(EIA)2011年上半年资料.
国家 日进口量(桶) 占进口百分比(%)
1. 中国 543,000 10
2. 印度 341,000 11
3. 日本 251,000 5.9
4. 意大利 249,000 13.3
5. 韩国 239,000 7.4
6. 土耳其 217,000 30.6
7. 西班牙 149,000 9.6
8. 希腊 111,000 34.7
9. 南非 98,000 25
10.法国 78,000 4.4
此外,斯里兰卡2011年上半年日进口39,000桶,且完全仰赖伊朗供油.(完)
--编译 张若琪;审校 龚芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。