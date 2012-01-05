〔背景资料〕伊朗石油的前10大买主

路透伦敦1月2日电---石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊朗,向中国、印度、韩国、日本和意大利供应大量石油.而以进口百分比来看,土耳其、南非和斯里兰卡对伊朗石油的依赖度最高.

据国际能源署(IEA)估计,伊朗日产原油约350万桶,另产50万桶凝析油,日出口量约260万桶,其中5万桶为炼制油品.

以下为伊朗原油的10大买主.数据多根据IEA在2011年第二季的资料,但中国、印度和斯里兰卡等非IEA成员根据的是美国能源资料协会(EIA)2011年上半年资料.

国家 日进口量(桶) 占进口百分比(%)

1. 中国 543,000 10

2. 印度 341,000 11

3. 日本 251,000 5.9

4. 意大利 249,000 13.3

5. 韩国 239,000 7.4

6. 土耳其 217,000 30.6

7. 西班牙 149,000 9.6

8. 希腊 111,000 34.7

9. 南非 98,000 25

10.法国 78,000 4.4

此外,斯里兰卡2011年上半年日进口39,000桶,且完全仰赖伊朗供油.(完)