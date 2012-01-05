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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 11:46 BJT

《外汇动态》日本保证金交易商增加欧元/日圆净多头部位

0322GMT---东京金融交易所(TFX)的数据显示,日本散户保证金交易商截至周三增持欧元/日圆的净多头部位至542亿日圆,高於前一日的428亿. 该数据暗示保证金交易商逢低买进欧元/日圆的买兴不变.然其押注的规模只有9月初水准的一半,当时其净多头部位为逾1,000亿日圆. 杠杆操作的散户交易商周三也小幅增持美元/日圆的净多头部位至1,434亿日圆,前一周为1,007亿日圆.其澳元/日圆的净多头部位则小幅增至1,144亿日圆,但低於前一周的1,271亿日圆.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪

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