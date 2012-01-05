《即时观点3》台湾12月CPI年增率2.03%远超预期,受季节性因素影响

路透台北1月5日电---台湾主计处周四公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.03%,明显高於路透调查的成长1.20%,因蔬菜价格明显上扬.

主计处在发布的新闻稿中称,受气候影响,12月蔬菜价格较上年同期大幅成长48%.

12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.32%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

12月 11月

CPI(较上年同期) +2.03 +1.01

路透调查(较上年同期) +1.20 --

CPI(较上月,经季节调整) -0.07 +0.07

核心CPI(较上年同期) +1.18 +1.24

WPI(较上年同期) +4.32 +5.29

注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/vuh85s)

**市场评论**

ANZ澳纽银行高级经济师 杨宇霆(Raymond Yeung):

--CPI意外地高,呼应了央行对通膨风险不能被低估的担忧,不过,12月的数据大部分是与天气有关.我们不认为这数据将会改变央行强调稳定的货币政策立场.

永丰金控分析师 LAURA CHEN:

--去年12月CPI年增率超出预期,主要受天雨导致蔬菜价格大涨.预料1月受农历春节因素,以及去年同期比较基期较低,CPI年增率将上扬至2.5%.

我们会将2012年全年CPI自原预估的1.14%上调至2.0%.不过这将不致影响央行的利率决议,若经济成长率明显减缓且低於预期,央行第一季还是会如外界预期调降利率.

MOODY'S ANALYTICS分析师 KATRINA ELL:

--食物价格是物价上涨的原因,可能是因为天气不好使产量受损.在天候好转後,CPI明显上涨趋势不太可能一直延续,而且大宗商品价格回软,本地需求也放缓.

台北花旗银行首席经济学家 郑贞茂:

--12月CPI比较高一点,主要是因为蔬菜水果价格上涨,这是季节性因素,不是常态,不必特别担心.但也反映了,今年台湾受气候影响会比较大,我们估今年CPI在1.4-1.5%,比主计处高一点,主要也是因为这样.基本面比较没有什麽变化,但是有气候因素.

**市场反应**

--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘升2.4分至30.266台币

--台股加权股价指数.TWII收升0.68%,报7,130.86点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行12月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续二次维持利率不变.

--主计处预测2012年全年经济成长率为4.19%,CPI年成长率为1.14%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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