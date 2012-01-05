《即时观点3》台湾12月CPI年增率2.03%远超预期,受季节性因素影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月5日电---台湾主计处周四公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.03%,明显高於路透调查的成长1.20%,因蔬菜价格明显上扬.
主计处在发布的新闻稿中称,受气候影响,12月蔬菜价格较上年同期大幅成长48%.
12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.32%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
12月 11月
CPI(较上年同期) +2.03 +1.01
路透调查(较上年同期) +1.20 --
CPI(较上月,经季节调整) -0.07 +0.07
核心CPI(较上年同期) +1.18 +1.24
WPI(较上年同期) +4.32 +5.29
注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.
参看相关图表,请点选(link.reuters.com/vuh85s)
**市场评论**
ANZ澳纽银行高级经济师 杨宇霆(Raymond Yeung):
--CPI意外地高,呼应了央行对通膨风险不能被低估的担忧,不过,12月的数据大部分是与天气有关.我们不认为这数据将会改变央行强调稳定的货币政策立场.
永丰金控分析师 LAURA CHEN:
--去年12月CPI年增率超出预期,主要受天雨导致蔬菜价格大涨.预料1月受农历春节因素,以及去年同期比较基期较低,CPI年增率将上扬至2.5%.
我们会将2012年全年CPI自原预估的1.14%上调至2.0%.不过这将不致影响央行的利率决议,若经济成长率明显减缓且低於预期,央行第一季还是会如外界预期调降利率.
MOODY'S ANALYTICS分析师 KATRINA ELL:
--食物价格是物价上涨的原因,可能是因为天气不好使产量受损.在天候好转後,CPI明显上涨趋势不太可能一直延续,而且大宗商品价格回软,本地需求也放缓.
台北花旗银行首席经济学家 郑贞茂:
--12月CPI比较高一点,主要是因为蔬菜水果价格上涨,这是季节性因素,不是常态,不必特别担心.但也反映了,今年台湾受气候影响会比较大,我们估今年CPI在1.4-1.5%,比主计处高一点,主要也是因为这样.基本面比较没有什麽变化,但是有气候因素.
**市场反应**
--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘升2.4分至30.266台币
--台股加权股价指数.TWII收升0.68%,报7,130.86点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行12月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续二次维持利率不变.
--主计处预测2012年全年经济成长率为4.19%,CPI年成长率为1.14%.
--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)
参看台湾消费者物价指数新闻,请点选[TW/CPICN]
参看台湾进出口数据新闻,请点选[TW/TRDCN]
参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 台北记者组; 审校 乔艳红/杨淑祯/张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。