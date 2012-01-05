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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 16:13 BJT

〔台湾数据〕12月CPI年增率2.03%,明显高於市场预期

路透台北1月5日电---台湾主计处周四公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.03%,明显高於路透调查的成长1.20%,因蔬菜价格明显上扬.

主计处在发布的新闻稿中称,受气候影响,12月蔬菜价格较去年同期大幅成长48%.

12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.32%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

12月 11月

CPI(较上年同期) +2.03 +1.01

路透调查(较上年同期) +1.20 --

CPI(较上月,经季节调整) -0.07 +0.07

核心CPI(较上年同期) +1.18 +1.24

WPI(较上年同期) +4.32 +5.29

注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯

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