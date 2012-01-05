〔台湾数据〕12月CPI年增率2.03%,明显高於市场预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北1月5日电---台湾主计处周四公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.03%,明显高於路透调查的成长1.20%,因蔬菜价格明显上扬.
主计处在发布的新闻稿中称,受气候影响,12月蔬菜价格较去年同期大幅成长48%.
12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.32%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
12月 11月
CPI(较上年同期) +2.03 +1.01
路透调查(较上年同期) +1.20 --
CPI(较上月,经季节调整) -0.07 +0.07
核心CPI(较上年同期) +1.18 +1.24
WPI(较上年同期) +4.32 +5.29
注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)
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--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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