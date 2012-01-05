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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 14:21 BJT

〔韩国股市〕收盘持平,但炼油类股大涨

路透首尔1月5日电---韩国股市周四几近收平盘,投资人假期愉快情绪消退,欧债危机未消之际全球经济前景更加黯淡.

大盘由炼油类股领涨,SK Innovation (096770.KS)上涨2.66%,S-Oil (010950.KS)大涨4.29%.

综合股价指数.KS11小涨0.13%,收报1,863.74点.(完)

--编译 李婷仪;审校 王丽鑫

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