版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 14:33 BJT

〔日本债市〕公债期货持稳,关注法国债券标售

* 收益率曲线陡化,标债前超长债表现落後

* 日债期货仍在一目均衡云区受压

* 投资人等待收益率扬升

路透东京1月5日电--日本中长天期政府公债周四表现落後,在日债标售前,国内投资人转进短债.日本公债期货则在法国今日稍後标债前夕持稳.

交易商称,日债收益率(殖利率)曲线持续陡化,20年期和30年期等超长债受压,在长假前买进日债的投资人出脱部位,在即将登场的日债标售前转为持有较短天期债券.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐