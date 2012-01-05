〔日本债市〕公债期货持稳,关注法国债券标售

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 收益率曲线陡化,标债前超长债表现落後
* 日债期货仍在一目均衡云区受压
* 投资人等待收益率扬升
路透东京1月5日电--日本中长天期政府公债周四表现落後,在日债标售前,国内投资人转进短债.日本公债期货则在法国今日稍後标债前夕持稳.
交易商称,日债收益率(殖利率)曲线持续陡化,20年期和30年期等超长债受压,在长假前买进日债的投资人出脱部位,在即将登场的日债标售前转为持有较短天期债券.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。