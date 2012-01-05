〔台湾央行〕共发行1,026亿台币存单,发行余额增加179.5亿

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北1月5日电---台湾央行周四表示,今日共发行1,026亿台币存单,相较存单到期金额846.5亿,存单发行余额增加179.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期847亿台币,利率为0.87%;91天期168亿台币,利率为0.93%;182天期11亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,569.7亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,909.85亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为154亿台币,累计超额准备为154亿台币,加计前期1%的超额准备为1,037亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。