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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 15:08 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超1.10亿台币

路透台北1月5日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超1.10亿台币,上交易日修正後为卖超13.69亿.

三大法人今日合计买超5.67亿台币,上交易日修正後为卖超13.02亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

1/5 -1.10 +3.39 +3.39 +5.67

1/4 -13.69r +0.81r -0.13r -13.02r

1/3 +54.40 +1.55 -10.61r +45.34r

1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r

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本月累计 +26.39 -2.43 -26.26 -2.29 (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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