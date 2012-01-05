〔日本股市〕日经下跌,欧债危机疑虑降低投资人冒险意愿(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 日经收跌0.8%,跌破25日均线
* 欧元走弱令投资人担心,债务危机疑虑仍罩顶
* 钢铁制造商股价下跌,此前有报导称丰田要求钢厂降价
* 尔必达下跌7%,有报导称该公司寻求5亿美元援助
路透东京1月5日电---日本股市日经指数周四收低,自上日的三周来最高收位回落,因市场担心欧洲情势动荡将让欧元持续疲软,并损及日本出口商.
"日圆兑欧元走强看来不会是暂时性的短期问题而已,这令市场受到压力,"瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura说.
"今年的焦点是欧债问题是否会解决,以及这些问题何时会开始冲击到美国.今年除了欧洲以外没有其他的主题."
欧元兑日圆EURJPY=R周四交投於99日圆上方,接近11年低点.
日经指数.N225收低0.8%至8,488.71点,跌至位於8,503点的25日移动均线下方.日经指数上日收涨1.2%.
东证股价指数.TOPX收低0.9%至736.28点.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。