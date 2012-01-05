〔日本股市〕日经下跌,欧债危机疑虑降低投资人冒险意愿(更新版)

(新增细节)

* 日经收跌0.8%,跌破25日均线

* 欧元走弱令投资人担心,债务危机疑虑仍罩顶

* 钢铁制造商股价下跌,此前有报导称丰田要求钢厂降价

* 尔必达下跌7%,有报导称该公司寻求5亿美元援助

路透东京1月5日电---日本股市日经指数周四收低,自上日的三周来最高收位回落,因市场担心欧洲情势动荡将让欧元持续疲软,并损及日本出口商.

"日圆兑欧元走强看来不会是暂时性的短期问题而已,这令市场受到压力,"瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura说.

"今年的焦点是欧债问题是否会解决,以及这些问题何时会开始冲击到美国.今年除了欧洲以外没有其他的主题."

欧元兑日圆EURJPY=R周四交投於99日圆上方,接近11年低点.

日经指数.N225收低0.8%至8,488.71点,跌至位於8,503点的25日移动均线下方.日经指数上日收涨1.2%.

东证股价指数.TOPX收低0.9%至736.28点.