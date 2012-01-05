〔台湾债市〕殖利率弹升,反映美债利空及台股走高

路透台北1月5日电---台湾债市主要殖利率周四收高.因反应美债利空,且台股今日在亚洲区股市多走跌情况下逆势上扬,再加上总统大选等不确定因素影响,带动殖利率走升.

交易商指出,五年券101/1筹码集中在银行手上,显示其在初级市场多已完成布局,在没有吸引更多买家进场的情况下,殖利率易因短多获利了结出场而打高;预料在卖压完全消化前,利率还有向上空间,惟波动幅度也不至太大.

"市场气氛偏空,但在过年前还是会保守操作,坐下来才安心点."一证券商交易员称.

市场人士并表示,由於总统大选结果诡谲难测,紧接而来的是九天春节连假,期间欧美市场不确定性因素犹高,因此在农历年前,多空方皆会减持手中风险部位,未来几周走势会以抢短为主.

美国政府公债价格周三下跌,因出炉的数据继续助燃美国经济复苏正积聚动能的乐观情绪,进而打压对较低风险资产的偏好.

台湾股市周四收涨0.68%,加权股价指数.TWII收高47.89点至7,130.86.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.88 1.0015 0.9935-1.0020 319.0

10 100/9 A00109=TWO +1.64 1.3115 1.3009-1.3120 64.5

20 101/2 A01102=TWO +1.20 1.7700 1.7622-1.7730* 4.0

* 表创该券交易以来殖利率日高纪录

另外,10年券100/9殖利率今日弹幅在各期券中最大,对此交易员表示,除春节长假效应外,考量换券时的流动性风险,令100/9面临较大的抛售压力,目前已弹破季线支撑,短期走势偏空.

有券商人士称,前几日见大型金融机构於1.30%附近积极进场扫货,多少抑止了殖利率弹升压力;不过,今日该机构除盘中少量买入100/9外,并无守在特定价位,因此午後失望性卖压出笼,令殖利率又向上弹升一段.

"有人习惯邮差中午来按铃,...但今天没有,尾盘就K(卖)得凶,"一位票券商交易人士称.

今年农历除夕落在1月22日,债市交易至1月18日(周三)止,1月30日(周一)新春开红盘.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3115

5 100/6 A00106=TWO 1.0015

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)