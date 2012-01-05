〔台湾债市〕殖利率弹升,反映美债利空及台股走高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月5日电---台湾债市主要殖利率周四收高.因反应美债利空,且台股今日在亚洲区股市多走跌情况下逆势上扬,再加上总统大选等不确定因素影响,带动殖利率走升.
交易商指出,五年券101/1筹码集中在银行手上,显示其在初级市场多已完成布局,在没有吸引更多买家进场的情况下,殖利率易因短多获利了结出场而打高;预料在卖压完全消化前,利率还有向上空间,惟波动幅度也不至太大.
"市场气氛偏空,但在过年前还是会保守操作,坐下来才安心点."一证券商交易员称.
市场人士并表示,由於总统大选结果诡谲难测,紧接而来的是九天春节连假,期间欧美市场不确定性因素犹高,因此在农历年前,多空方皆会减持手中风险部位,未来几周走势会以抢短为主.
美国政府公债价格周三下跌,因出炉的数据继续助燃美国经济复苏正积聚动能的乐观情绪,进而打压对较低风险资产的偏好.
台湾股市周四收涨0.68%,加权股价指数.TWII收高47.89点至7,130.86.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +0.88 1.0015 0.9935-1.0020 319.0
10 100/9 A00109=TWO +1.64 1.3115 1.3009-1.3120 64.5
20 101/2 A01102=TWO +1.20 1.7700 1.7622-1.7730* 4.0
* 表创该券交易以来殖利率日高纪录
另外,10年券100/9殖利率今日弹幅在各期券中最大,对此交易员表示,除春节长假效应外,考量换券时的流动性风险,令100/9面临较大的抛售压力,目前已弹破季线支撑,短期走势偏空.
有券商人士称,前几日见大型金融机构於1.30%附近积极进场扫货,多少抑止了殖利率弹升压力;不过,今日该机构除盘中少量买入100/9外,并无守在特定价位,因此午後失望性卖压出笼,令殖利率又向上弹升一段.
"有人习惯邮差中午来按铃,...但今天没有,尾盘就K(卖)得凶,"一位票券商交易人士称.
今年农历除夕落在1月22日,债市交易至1月18日(周三)止,1月30日(周一)新春开红盘.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.3115
5 100/6 A00106=TWO 1.0015
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 李盈蒨; 审校 董永年/张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。