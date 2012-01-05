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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 15:36 BJT

〔金属期市〕LME期铜上涨,中国需求抵消欧元区融资能力隐忧

路透吉隆坡1月5日电---伦敦期铜周四上涨,从两周来最大跌势中反弹回升,因来自中国的需求提振价格,不过欧元区融资能力的隐忧令涨势受限.

0709GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3上涨1.2%,至每吨7,629美元;周三期铜价格大跌3.2%,为12月14日以来单日最大跌幅.

上海期交所主力3月期铜SCFc3上涨0.48%,至每吨56,060元人民币(8,900美元).

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