〔金属期市〕LME期铜上涨,中国需求抵消欧元区融资能力隐忧

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透吉隆坡1月5日电---伦敦期铜周四上涨,从两周来最大跌势中反弹回升,因来自中国的需求提振价格,不过欧元区融资能力的隐忧令涨势受限.
0709GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3上涨1.2%,至每吨7,629美元;周三期铜价格大跌3.2%,为12月14日以来单日最大跌幅.
上海期交所主力3月期铜SCFc3上涨0.48%,至每吨56,060元人民币(8,900美元).
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。