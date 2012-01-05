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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 15:50 BJT

《外汇动态》英国公债的海外需求可能将欧元/英镑推向期权障碍位

0736GMT---如图(link.reuters.com/nyf85s)所示,英国公债的海外需求相当可观.

在英国公债需求的推助下,英镑可能重拾光彩;欧元/英镑EURGBP=R可能下探期权障碍位,据传最近的一个期权障碍位置为0.8250英镑.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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