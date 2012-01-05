〔台湾货币市场〕短率持平,提存期初拆出积极

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 提存期初短拆积极
* 短线焦点为明日央行存单标售
记者 张雅菁/李文科
路透台北1月5日电---台湾银行间短期利率周四大致持平,提存期初短钱充沛,银行间积极寻求拆出机会,短票买气亦颇热.短线焦点在明日的央行一年期标售.
市场人士表示,央行今年仍有降息机率,银行间对一年期央行存单的兴趣应该会维持一定热度,但平时可申购到91天期利率0.93%存单的本地银行,料对下标利率有所坚持,这次标售利率会较上月的0.898%高或低,将视外商银行的需求力道.但农历年前资金紧缩因素预期将与竞标意愿脱勾.
市场人士另指出,台银等主要公股银行预计将自1月17日开始开放民众换新钞,但以台银而言,近日民众去提款即可领到新钞,因此银行库现的紧俏因子料会陆续释放压力,不会积压到年前最後几天.加以未来两周央行存单到期逾2兆台币,央行也料适时调节,除非有意料之外的大笔走钱,这个年关或许不会太难过关.
"等到换钞时紧缩会比现在明显,但应该不会差很多,因为已经陆续可以领了,"一公股银行人士称.
本地时间15:42时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.402%;区间在0.299-0.730%,同上日.
而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.740%.
按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).
今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.
**短票供应仍有缺口**
短票方面,尽管交易商指出,发票量有所增加,资金相对宽松,但银行间交易仍有供给缺口,因为部分票券商倾向以较低利率卖给民间企业,银行要想买到合适利率的短票就略嫌不够.
票券商表示,年关将近,按照惯例央行会维持宽松格局,但考虑到银行年前准备通货发行的需求,会影响银行资金调度,并影响银行可用的周转金的数量,因此行情会更不可测.
银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.86%,基本同上日的0.83%-0.85%,只是落点在农历年後的部份可成交到0.86%.
今日央行存单到期846.5亿台币,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]周五则到期4,516.80亿.
下周央行存单到期共1.38兆台币,紧接着农历年前该周则是到期8,478亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正後,周三当日超额准备为154亿台币,累计超额准备为154亿台币,加计前期1%的超额准备为1,037亿台币.
**公债RP利率平稳**
债市同业附买回(RP)利率大致平稳.投信和寿险持续有余钱注入,到期续作颇为顺畅,市场并关注明日公债交割.
资金调度人士表示,尽管明日有公债即将交割,但场上资金供应偏多,交易商多提前准备,目前看来紧缩效果并不大,RP利率可望持於既有区间.另外,本期公债最大买家--银行经由拆款即可满足资金需求,在RP市场的资金进出不大.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
周五有101/1期五年期公债交割,金额400亿台币.其得标比重方面,银行业为56.87%、证券业31.0%、票券业7.13%、保险业为5.0%.[(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。