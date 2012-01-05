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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 16:21 BJT

《外汇动态》欧元兑美元空头市场见到买单增加

0744GMT---欧元兑美元EUR=在1.2900前有约5-6亿欧元买单.接下来的买单挂在1.2880,此处下方有停止单,在1.2870还有大笔停止单.

欧元兑美元在1.2850之前挂单由卖转买,有大量获利了结以及期权障碍保护.多数交易员称在1.2845下方有一些停止单.许多交易员认为跌破此处将开启欧元兑美元中期下探1.2500的可能.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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