〔外汇期权〕波动率跌势停滞,因冒险意愿下滑--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
IFR伦敦1月5日电---周三尾盘波动率跌势停滞,在这之前冒险意愿下滑,欧元再次面临压力.欧元/美元自1.3073回落,重新测试1.2900下方水准,今日则是在1.29区间低档交投.
稍晚的法国公债标售为今日的事件风险,明日的主要事件风险则是美国非农就业数据.
一周期价平期权波动率报在12.0%附近,一个月期报在12.65%,此前自周二的13.7%高点回落.昨日一个月风险逆转指标触及七个月新低1.15,偏向欧元卖权,之後买需浮现,由於下方有庞大的奇异选择权障碍,料将在此阻碍任何重新发动的涨势.
英镑兑美元一个月期波动率本周从9.75%降至9.0%,欧元兑英镑一个月波动率在8.0%的低档出现买需,因现汇处及0.8285英镑下方的16个月新低.
欧元兑瑞郎短期波动率处在2010年中以来首见水准,之前现汇跌至1.4000下方的纪录低位,但此处定会开始浮现需求.
美元兑瑞郎波动率目前和欧元/美元看齐,在这些价位有买进的价值.
一个月澳元兑美元波动率从14.75%下滑至13.8%.
美元兑日圆获得支撑,传言在76.50-60日圆有官方的买盘,这令相关波动率面临压力.一个月期价平波动率从周二的8.3%降至7.5%,一年其波动率续跌至三年低点11.3%.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。