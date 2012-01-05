〔外汇期权〕波动率跌势停滞,因冒险意愿下滑--IFR

IFR伦敦1月5日电---周三尾盘波动率跌势停滞,在这之前冒险意愿下滑,欧元再次面临压力.欧元/美元自1.3073回落,重新测试1.2900下方水准,今日则是在1.29区间低档交投.

稍晚的法国公债标售为今日的事件风险,明日的主要事件风险则是美国非农就业数据.

一周期价平期权波动率报在12.0%附近,一个月期报在12.65%,此前自周二的13.7%高点回落.昨日一个月风险逆转指标触及七个月新低1.15,偏向欧元卖权,之後买需浮现,由於下方有庞大的奇异选择权障碍,料将在此阻碍任何重新发动的涨势.

英镑兑美元一个月期波动率本周从9.75%降至9.0%,欧元兑英镑一个月波动率在8.0%的低档出现买需,因现汇处及0.8285英镑下方的16个月新低.

欧元兑瑞郎短期波动率处在2010年中以来首见水准,之前现汇跌至1.4000下方的纪录低位,但此处定会开始浮现需求.

美元兑瑞郎波动率目前和欧元/美元看齐,在这些价位有买进的价值.

一个月澳元兑美元波动率从14.75%下滑至13.8%.

美元兑日圆获得支撑,传言在76.50-60日圆有官方的买盘,这令相关波动率面临压力.一个月期价平波动率从周二的8.3%降至7.5%,一年其波动率续跌至三年低点11.3%.(完)