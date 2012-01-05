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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 16:32 BJT

《外汇动态》76.80-85处有庞大的美元/日圆卖单伺机而出

0818GMT---接近东京定盘时,愈发明显可见76.80-85日圆处有庞大的美元/日圆卖单.

尽管美元迄今尚未测试上述价位,但许多交易商认为这些卖单仍然存在,将抑制汇价上档空间.美元/日圆走势仍相当不振.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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