〔路透专访〕中国在割胶淡季前料减少橡胶进口--ANRPC

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透孟买1月5日电---天然橡胶生产国协会(ANRPC)一资深经济学家表示,全球最大的天然橡胶进口国--中国在落叶期(注:又称割胶淡季)前不太可能大规模买进,因其国内有足够库存.
中国通常会在农历春节假期和落叶期前大规模买进橡胶.落叶期间橡胶供应会减少,胶价将上扬.
"现在他们觉得国内的橡胶量已经足够,因此延後新的订单,"ANRPC的资深经济学家Jom Jacob周四向路透表示.
ANRPC估计,中国截至12月底的橡胶库存跳增至36.56万吨,高於7月时的4.61万吨.
ANRPC估计,中国在2012将进口295万吨天然橡胶,略高於去年的285万吨.(完)
--编译 王冠中;审校 白云
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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