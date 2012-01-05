〔路透专访〕中国在割胶淡季前料减少橡胶进口--ANRPC

路透孟买1月5日电---天然橡胶生产国协会(ANRPC)一资深经济学家表示,全球最大的天然橡胶进口国--中国在落叶期(注:又称割胶淡季)前不太可能大规模买进,因其国内有足够库存.

中国通常会在农历春节假期和落叶期前大规模买进橡胶.落叶期间橡胶供应会减少,胶价将上扬.

"现在他们觉得国内的橡胶量已经足够,因此延後新的订单,"ANRPC的资深经济学家Jom Jacob周四向路透表示.

ANRPC估计,中国截至12月底的橡胶库存跳增至36.56万吨,高於7月时的4.61万吨.

ANRPC估计,中国在2012将进口295万吨天然橡胶,略高於去年的285万吨.(完)