〔科技产业〕今年全球信息科技支出增幅预估降至3.7%--Gartner

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透赫尔辛基1月5日电---研究公司Gartner周四表示,今年全球信息科技(IT)支出的增速将较预期更为缓慢,因经济体更加疲弱且泰国发生洪灾. Gartner将2012年全球IT支出增速预估降至3.7,先前估计为成长4.6%. 2011年时,全球IT支出总额达3.7万亿(兆)美元,较上年增长6.9%. "全球经济成长步履蹒跚、欧元区危机及泰国水患冲击硬碟机(硬盘驱动器)生产,均损及IT支出的前景,"公司研究部门副总裁Richard Gordon在声明中表示.(完) --编译 龚芳; 审校 高琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。