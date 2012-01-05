〔科技产业〕今年全球信息科技支出增幅预估降至3.7%--Gartner

路透赫尔辛基1月5日电---研究公司Gartner周四表示,今年全球信息科技(IT)支出的增速将较预期更为缓慢,因经济体更加疲弱且泰国发生洪灾. Gartner将2012年全球IT支出增速预估降至3.7,先前估计为成长4.6%. 2011年时,全球IT支出总额达3.7万亿(兆)美元,较上年增长6.9%. "全球经济成长步履蹒跚、欧元区危机及泰国水患冲击硬碟机(硬盘驱动器)生产,均损及IT支出的前景,"公司研究部门副总裁Richard Gordon在声明中表示.(完) --编译 龚芳; 审校 高琦