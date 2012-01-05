〔东北亚情势〕韩国称希望与朝鲜重启对话,以维持朝鲜半岛和平稳定

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔1月5日电---朝鲜(北韩)前领导人金正日去世将近三周之後,韩国周四对朝鲜释出善意,称希望韩朝重启对话.
"我们对於与朝鲜对话持开放态度,"韩国外交部长金星焕在首尔的记者会中说."发球权现在属於朝鲜."
他说朝鲜显然尚未决定其因应外面世界的立场.
"我们不是要说明朝鲜发生了甚麽事,"金星焕说.他称被选为金正日"伟大接班人"的金正恩目前似乎专注于发挥对军方的影响力.
过去数月以来,韩朝及美国官员已经多次进行双边会谈,旨在重新启动以解除武装换取援助的谈判.
韩国统一部在其年度政策报告中说,希望开启朝韩高级官员之间的对话,以维持朝鲜半岛的和平及稳定.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。