〔东北亚情势〕韩国称希望与朝鲜重启对话,以维持朝鲜半岛和平稳定

路透首尔1月5日电---朝鲜(北韩)前领导人金正日去世将近三周之後,韩国周四对朝鲜释出善意,称希望韩朝重启对话.

"我们对於与朝鲜对话持开放态度,"韩国外交部长金星焕在首尔的记者会中说."发球权现在属於朝鲜."

他说朝鲜显然尚未决定其因应外面世界的立场.

"我们不是要说明朝鲜发生了甚麽事,"金星焕说.他称被选为金正日"伟大接班人"的金正恩目前似乎专注于发挥对军方的影响力.

过去数月以来,韩朝及美国官员已经多次进行双边会谈,旨在重新启动以解除武装换取援助的谈判.

韩国统一部在其年度政策报告中说,希望开启朝韩高级官员之间的对话,以维持朝鲜半岛的和平及稳定.(完)