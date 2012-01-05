〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,台股上扬及出口商卖盘有撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月5日电---台币兑美元TWD=TP周四微幅收升2.4分.尽管欧债疑虑重燃令非美币别走弱,但台股上扬及出口商卖盘出笼,给予台币走势支撑,市场并静待法国标债及美国经济数据出炉.
汇银人士指出,由於台币交易量缩,汇价主要随实质抛补所带动,今日见到出口商纷将卖单挂在30.3元附近,抵销盘初外商买汇所带来贬值压力;不过午後又见部分外资汇入,交投缺乏一致方向.
"这个量就是这样,下去就被买上来,上去也跑不远,"一位本地银行交易人士称.近日台北汇市交易清淡,全日成交量多维持在4-5亿美元间.
法国标债结果及美国ADP民间数据将於稍晚出炉,周五则有非农就业数据公布.交易商对此表示,相较欧债情势不稳,近日美国数据表现有撑,不过一旦结果未如预期良好,也恐再度削弱市场风险交投意愿.
台湾加权指数.TWII周四收盘上涨0.68%,报7,130.86点;外资及陆资在台股卖超1.10亿台币,上交易日修正後为卖超13.69亿.[ID:nCT0494909]
新兴市场中,韩元KRW=及菲律宾披索PHP=周四带领亚币走贬,主要受到降息预期拖累,而目前欧洲再融资能力尚未出现明确的改善迹象,也令此间货币受冲击.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.266 30.290 30.180-30.320 30.320 4.63 5.31
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.240 30.284 30.240-30.314 30.290 2.28 3.25
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.000/0.000 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.160/-0.145 -0.150/-0.125
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。