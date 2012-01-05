〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,台股上扬及出口商卖盘有撑

路透台北1月5日电---台币兑美元TWD=TP周四微幅收升2.4分.尽管欧债疑虑重燃令非美币别走弱,但台股上扬及出口商卖盘出笼,给予台币走势支撑,市场并静待法国标债及美国经济数据出炉.

汇银人士指出,由於台币交易量缩,汇价主要随实质抛补所带动,今日见到出口商纷将卖单挂在30.3元附近,抵销盘初外商买汇所带来贬值压力;不过午後又见部分外资汇入,交投缺乏一致方向.

"这个量就是这样,下去就被买上来,上去也跑不远,"一位本地银行交易人士称.近日台北汇市交易清淡,全日成交量多维持在4-5亿美元间.

法国标债结果及美国ADP民间数据将於稍晚出炉,周五则有非农就业数据公布.交易商对此表示,相较欧债情势不稳,近日美国数据表现有撑,不过一旦结果未如预期良好,也恐再度削弱市场风险交投意愿.

台湾加权指数.TWII周四收盘上涨0.68%,报7,130.86点;外资及陆资在台股卖超1.10亿台币,上交易日修正後为卖超13.69亿.[ID:nCT0494909]

新兴市场中,韩元KRW=及菲律宾披索PHP=周四带领亚币走贬,主要受到降息预期拖累,而目前欧洲再融资能力尚未出现明确的改善迹象,也令此间货币受冲击.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.266 30.290 30.180-30.320 30.320 4.63 5.31

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.240 30.284 30.240-30.314 30.290 2.28 3.25

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PNDF

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