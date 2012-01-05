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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 17:15 BJT

《外汇动态》英镑可能步上欧元后尘,呈现落後补跌

0855GMT---随着欧元/美元EUR=逼近近期低点,预料将会获得更为有力的支撑,而部分人士称可能会转向做空英镑.

欧元/英镑EURGBP=D4空单和欧元/美元仓位一样庞大.在市况如此偏空的情形下,可能很难跌破0.8250及0.8200英镑的期权障碍位.

由於英国数据持续不振,英国央行也有意扩大实施量化宽松,英镑空单可能增加.

英镑当前汇价较近期低点高约2%.1.5700英镑之前料遭遇庞大卖单.1.5550之前的停损单将为抛盘带来助力.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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