〔台湾个股〕义隆控告苹果侵权达成和解,义隆将获500万美元

义隆新闻稿指出,该公司是在2009年4月在加州地方法院提起诉讼,指苹果侵害其两项触控专利.而之後苹果也在2009年7月提出反诉,指义隆侵害苹果专利.而美国国际贸易委员会(ITC)则在2010年4月就义隆的控诉展开调查,并於2011年6月因无侵权的认定而终止该调查.