〔台湾个股〕义隆控告苹果侵权达成和解,义隆将获500万美元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月5日电---台湾触控晶片设计商义隆电子(2458.TW)周四表示,其控告苹果(AAPL.O)专利侵权案已达成和解,苹果将支付义隆500万美元,双方并进行专利交互授权.
义隆新闻稿指出,该公司是在2009年4月在加州地方法院提起诉讼,指苹果侵害其两项触控专利.而之後苹果也在2009年7月提出反诉,指义隆侵害苹果专利.而美国国际贸易委员会(ITC)则在2010年4月就义隆的控诉展开调查,并於2011年6月因无侵权的认定而终止该调查.
义隆表示,双方已签署和解合约,撤销在地方法院的主张,及将双方互控的四项专利进行交互授权.
义隆今日收升1.96%,报25.95台币,领先大盘.TWII的收升0.68%.(完)
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--记者 张雅菁;审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。