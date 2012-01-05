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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 17:32 BJT

〔台湾个股〕义隆控告苹果侵权达成和解,义隆将获500万美元

路透台北1月5日电---台湾触控晶片设计商义隆电子(2458.TW)周四表示,其控告苹果(AAPL.O)专利侵权案已达成和解,苹果将支付义隆500万美元,双方并进行专利交互授权.

义隆新闻稿指出,该公司是在2009年4月在加州地方法院提起诉讼,指苹果侵害其两项触控专利.而之後苹果也在2009年7月提出反诉,指义隆侵害苹果专利.而美国国际贸易委员会(ITC)则在2010年4月就义隆的控诉展开调查,并於2011年6月因无侵权的认定而终止该调查.

义隆表示,双方已签署和解合约,撤销在地方法院的主张,及将双方互控的四项专利进行交互授权.

义隆今日收升1.96%,报25.95台币,领先大盘.TWII的收升0.68%.(完)

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--记者 张雅菁;审校 黄凯

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