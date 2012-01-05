〔两岸金融〕台湾金管会核准国泰世华银行在上海设立支行

目前中国大陆银监会已核准八家台湾本地银行赴陆设立分行,多数分行都集中开设於上海,有土银、一银,国泰世华银.此外,彰银、华银及合库5854.TW则分别在苏州、昆山及深圳设立分行,因为这些城市聚集了大量制造业的台商.而去年底中国信托银行、公股的台湾银行也获得设立分行的核准函.