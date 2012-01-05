〔两岸金融〕台湾金管会核准国泰世华银行在上海设立支行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月5日电---台湾金管会周四表示,核准国泰世华银行申请设立上海分行闵行支行.先前金管会已核准彰化银行申请在大陆地区设立花桥支行.
金管会表示,此案符合"台湾地区与大陆地区金融业务往来及投资许可管理办法",因此同意该行向当地主管机关提出申请.
目前中国大陆银监会已核准八家台湾本地银行赴陆设立分行,多数分行都集中开设於上海,有土银、一银,国泰世华银.此外,彰银、华银及合库5854.TW则分别在苏州、昆山及深圳设立分行,因为这些城市聚集了大量制造业的台商.而去年底中国信托银行、公股的台湾银行也获得设立分行的核准函.
台湾及中国的金融管理单位去年11月底达成共识,对目前尚在审核中的申设据点案件,双方均将加速办理审核作业.[ID:nCT0484273](完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。