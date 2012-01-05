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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 18:13 BJT

〔两岸金融〕台湾金管会核准国泰世华银行在上海设立支行

路透台北1月5日电---台湾金管会周四表示,核准国泰世华银行申请设立上海分行闵行支行.先前金管会已核准彰化银行申请在大陆地区设立花桥支行.

金管会表示,此案符合"台湾地区与大陆地区金融业务往来及投资许可管理办法",因此同意该行向当地主管机关提出申请.

目前中国大陆银监会已核准八家台湾本地银行赴陆设立分行,多数分行都集中开设於上海,有土银、一银,国泰世华银.此外,彰银、华银及合库5854.TW则分别在苏州、昆山及深圳设立分行,因为这些城市聚集了大量制造业的台商.而去年底中国信托银行、公股的台湾银行也获得设立分行的核准函.

台湾及中国的金融管理单位去年11月底达成共识,对目前尚在审核中的申设据点案件,双方均将加速办理审核作业.[ID:nCT0484273](完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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