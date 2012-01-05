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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 17:50 BJT

〔中港股市〕沪综指收跌至近34个月新低,香港恒指小幅收升

* 恒生指数收高0.5%,沪综指下跌1%

* A股成交创一个月高位,後市可能续跌

* 基金经理人称小盘股恐受创更深

* 交易商称,港股涨势信心不足

路透香港1月5日电---中国股市沪综指周四收跌1%至近34个月新低,受中国经济可能进一步降温的疑虑打击,而成交放量,成为後市续跌的偏空讯号.

尽管内地股市下跌,香港股市勉力收升,恒生指数.HSI收高0.46%至18,813.41点,恒生国企指数.HSCE收涨0.46%至10,140.92点.

但交易商称,港股成交疲软,显示信心不足,今天涨势或许难以持续.

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