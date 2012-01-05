〔中港股市〕沪综指收跌至近34个月新低,香港恒指小幅收升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 恒生指数收高0.5%,沪综指下跌1%
* A股成交创一个月高位,後市可能续跌
* 基金经理人称小盘股恐受创更深
* 交易商称,港股涨势信心不足
路透香港1月5日电---中国股市沪综指周四收跌1%至近34个月新低,受中国经济可能进一步降温的疑虑打击,而成交放量,成为後市续跌的偏空讯号.
尽管内地股市下跌,香港股市勉力收升,恒生指数.HSI收高0.46%至18,813.41点,恒生国企指数.HSCE收涨0.46%至10,140.92点.
但交易商称,港股成交疲软,显示信心不足,今天涨势或许难以持续.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。