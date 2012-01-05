〔台湾货币市场〕短率持平,提存期初资金拆出积极(更新版)

(新增央行新闻稿,更新拆款及准备金数据)

* 提存期初短拆积极

* 短线焦点为明日央行存单标售

* 七大行库及中华邮政自1月17-20日提供换钞

记者 张雅菁/李文科

路透台北1月5日电---台湾银行间短期利率周四大致持平,提存期初短钱充沛,银行间积极寻求拆出机会,短票买气亦颇热.短线焦点在明日的央行一年期标售.

市场人士表示,央行今年仍有降息机率,银行间对一年期央行存单的兴趣应该会维持一定热度,但平时可申购到91天期利率0.93%存单的本地银行,料对下标利率有所坚持,这次标售利率会较上月的0.898%高或低,将视外商银行的需求力道.但农历年前资金紧缩因素预期将与竞标意愿脱勾.

市场人士另指出,台银等主要公股银行预计将自1月17日开始开放民众换新钞,但以台银而言,近日民众去提款即可领到新钞,因此银行库现的紧俏因子料会陆续释放压力,不会积压到年前最後几天.加以未来两周央行存单到期逾2兆台币,央行也料适时调节,除非有意料之外的大笔走钱,这个年关或许不会太难过关.

"等到换钞时紧缩会比现在明显,但应该不会差很多,因为已经陆续可以领了,"一公股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日在0.402%;区间在0.299-0.730%,同上日.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.740%.

按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).

今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.

央行在傍晚发布新闻稿指出,将自1月17-20日共四个营业日,於台湾银行、土地银行、合库银行、第一银行、华南银行、彰化银行、台湾中小企业银行及中华邮政公司等共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.

**短票供应仍有缺口**

短票方面,尽管交易商指出,发票量有所增加,资金相对宽松,但银行间交易仍有供给缺口,因为部分票券商倾向以较低利率卖给民间企业,银行要想买到合适利率的短票就略嫌不够.

票券商表示,年关将近,按照惯例央行会维持宽松格局,但考虑到银行年前准备通货发行的需求,会影响银行资金调度,并影响银行可用的周转金的数量,因此行情会更不可测.

银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.86%,基本同上日的0.83%-0.85%,只是落点在农历年後的部份可成交到0.86%.

今日央行共发行1,026亿台币存单,相较存单到期金额846.5亿,存单发行余额增加179.5亿.[TW/MMTCN]周五则到期4,516.80亿.

下周央行存单到期共1.38兆台币,紧接着农历年前最後一周则是到期8,478亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负77亿台币,累计超额准备为77亿台币,加计前期1%的超额准备为960亿台币.

**公债RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率大致平稳.投信和寿险持续有余钱注入,到期续作颇为顺畅,市场并关注明日公债交割.

资金调度人士表示,尽管明日有公债即将交割,但场上资金供应偏多,交易商多提前准备,目前看来紧缩效果并不大,RP利率可望持於既有区间.另外,本期公债最大买家--银行经由拆款即可满足资金需求,在RP市场的资金进出不大.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

周五有101/1期五年期公债交割,金额400亿台币.其得标比重方面,银行业为56.87%、证券业31.0%、票券业7.13%、保险业为5.0%.[(完)