〔马来西亚期市〕棕榈油期货下滑,欧元区疑虑重燃且受气候忧虑影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月5日电---马来西亚毛棕榈期货周四下跌,投资人对於欧元区债务危机的审慎心态重燃,但油籽种植区的天气忧虑则限制了跌幅.
今日稍後的法国债券标售,再次引起市场对於欧元区再融资能力的不安情绪,这类忧虑去年打击棕榈油价格出现2008年以来首见的全年下滑.
交易商亦关切南美乾燥气候冲击大豆收成,以及东南亚大雨干扰棕榈油生产并推升价格的前景.
"市场活动不多,或许是因为新年才刚开始.天气肯定是忧虑所在,"马来西亚一外资经纪商的交易员称.
指标3月棕榈油期货FCPOc3收低1.1%,报每吨3,190马币(林吉特).
棕榈油期货周四成交量为16,400口,低於平常的25,000口.
"交易商仍旧审慎,而要判断南美乾旱的严重性仍维持过早,"马来西亚另一名外商经纪商的交易员称.
路透分析师王涛表示,从波浪分析和费波纳奇回档技术位来看,棕榈油期货会跌至每吨3,139马币.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。