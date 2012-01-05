〔马来西亚期市〕棕榈油期货下滑,欧元区疑虑重燃且受气候忧虑影响

路透新加坡1月5日电---马来西亚毛棕榈期货周四下跌,投资人对於欧元区债务危机的审慎心态重燃,但油籽种植区的天气忧虑则限制了跌幅.

今日稍後的法国债券标售,再次引起市场对於欧元区再融资能力的不安情绪,这类忧虑去年打击棕榈油价格出现2008年以来首见的全年下滑.

交易商亦关切南美乾燥气候冲击大豆收成,以及东南亚大雨干扰棕榈油生产并推升价格的前景.

"市场活动不多,或许是因为新年才刚开始.天气肯定是忧虑所在,"马来西亚一外资经纪商的交易员称.

指标3月棕榈油期货FCPOc3收低1.1%,报每吨3,190马币(林吉特).

棕榈油期货周四成交量为16,400口,低於平常的25,000口.

"交易商仍旧审慎,而要判断南美乾旱的严重性仍维持过早,"马来西亚另一名外商经纪商的交易员称.

路透分析师王涛表示,从波浪分析和费波纳奇回档技术位来看,棕榈油期货会跌至每吨3,139马币.(完)