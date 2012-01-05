〔东南亚股市〕多数市场收高,但尾盘出现卖压

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷1月5日电---多数东南亚股市周四涨幅有限,能源类股追随油价走高而上扬,不过欧债危机疑虑重燃,使东南亚股市尾盘在欧洲开盘後承受更大压力.
领涨股市中,马来西亚.KLSE上涨0.68%,菲律宾股市.PSI上涨0.69%至约五个月高位.
新加坡.FTSTI、印尼.JKSE及泰国股市.SETI均回吐盘初涨幅收在平盘.该区域股市成交量清淡,菲律宾股市和越南股市.VNI仅有30日均量的一半.
国内经济展现韧性,有助於在本周吸引资金进驻此区域,不过外部经济放缓仍旧拖累其表现.
"印尼股市长期来说应该会上涨,这要归功於国内经济乐观,且上市企业可能表现不错...不过由於投资人获利了结,短线可能会有修正,"BNI分析师Akhmad Nurcahyadi说.
1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2713.02 2.00 +0.07 +2.52 2646.35
马来西亚 .KLSE 1514.43 10.21 +0.68 -1.06 1530.73
泰国 .SETI 1036.80 0.59 +0.06 +1.12 1025.32
印尼 .JKSE 3906.26 -1.16 -0.03 +2.20 3821.99
菲律宾 .PSI 4518.91 31.14 +0.69 +3.36 4371.96
越南 .VNI 340.94 -7.90 -2.26 -3.02 351.55
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(完)
--编译 李婷仪/王冠中;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。