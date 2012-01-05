〔东南亚股市〕多数市场收高,但尾盘出现卖压

路透曼谷1月5日电---多数东南亚股市周四涨幅有限,能源类股追随油价走高而上扬,不过欧债危机疑虑重燃,使东南亚股市尾盘在欧洲开盘後承受更大压力.

领涨股市中,马来西亚.KLSE上涨0.68%,菲律宾股市.PSI上涨0.69%至约五个月高位.

新加坡.FTSTI、印尼.JKSE及泰国股市.SETI均回吐盘初涨幅收在平盘.该区域股市成交量清淡,菲律宾股市和越南股市.VNI仅有30日均量的一半.

国内经济展现韧性,有助於在本周吸引资金进驻此区域,不过外部经济放缓仍旧拖累其表现.

"印尼股市长期来说应该会上涨,这要归功於国内经济乐观,且上市企业可能表现不错...不过由於投资人获利了结,短线可能会有修正,"BNI分析师Akhmad Nurcahyadi说.

1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2713.02 2.00 +0.07 +2.52 2646.35

马来西亚 .KLSE 1514.43 10.21 +0.68 -1.06 1530.73

泰国 .SETI 1036.80 0.59 +0.06 +1.12 1025.32

印尼 .JKSE 3906.26 -1.16 -0.03 +2.20 3821.99

菲律宾 .PSI 4518.91 31.14 +0.69 +3.36 4371.96

越南 .VNI 340.94 -7.90 -2.26 -3.02 351.55

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(完)

--编译 李婷仪/王冠中;审校 张明钧

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