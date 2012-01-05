〔表格〕加拿大11月PPI较前月成长0.2%,较上年同期成长4.2%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月5日电---加拿大统计局周四公布,加拿大11月生产者物价指数(PPI)较前月成长0.2%.
工业品价格(变动百分比%)
较上月变动 较上年同期变动
11月 10月(修正) 10月(前值) 11月 10月(修正) 10月(前值)
总体 +0.2 -0.1 -0.1 +4.2 +4.7 +4.7
扣除石油/煤炭 +0.1 -0.3 -0.2 +2.1 +2.2 +2.3
原材料价格指数(变动百分比,%)
较上月变动 较上年同期变动
11月 10月(修正) 10月(前值) 11月 10月(修正) 10月(前值)
总体 +3.8 -1.0 -1.2 +11.7 +11.4 +11.3
扣除矿物燃料 -0.3 -2.7 -2.9 +4.1 +5.0 +4.7
(完)
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--编译 王冠中;审校 张明钧
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