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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 21:43 BJT

〔表格〕加拿大11月PPI较前月成长0.2%,较上年同期成长4.2%

路透1月5日电---加拿大统计局周四公布,加拿大11月生产者物价指数(PPI)较前月成长0.2%.

工业品价格(变动百分比%)

较上月变动 较上年同期变动

11月 10月(修正) 10月(前值) 11月 10月(修正) 10月(前值)

总体 +0.2 -0.1 -0.1 +4.2 +4.7 +4.7

扣除石油/煤炭 +0.1 -0.3 -0.2 +2.1 +2.2 +2.3

原材料价格指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

11月 10月(修正) 10月(前值) 11月 10月(修正) 10月(前值)

总体 +3.8 -1.0 -1.2 +11.7 +11.4 +11.3

扣除矿物燃料 -0.3 -2.7 -2.9 +4.1 +5.0 +4.7

(完)

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--编译 王冠中;审校 张明钧

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