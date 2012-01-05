〔伦敦美债〕公债价格上扬,欧债危机和银行业忧虑升高

路透伦敦1月5日电---美国政府公债价格周四在欧洲市场上涨,在欧元区二线国家和银行融资能力的忧虑升高下,投资人寻求将资金转进安全资产.

在近期收益率(殖利率)上扬後,法国超长债标售寻获强劲需求,显示欧元区较强大的国家仍能应付债务危机升温的冲击,让市场松了一口气.

但对於西班牙的忧虑升高,西班牙经济部长表示,该国2011年预算赤字相当於国内生产总值(GDP)的比例可能超过8%,且国内银行业可能需要额外拨备500亿欧元.奥地利债券收益率亦上扬,因其在中东欧有曝险.

美债期货TYv1最新上涨4/32至130-33/64,指标10年期美债收益率US10YT=RR跌0.9基点至1.9754%.

"今天的气氛偏向避险,对於欧洲的忧虑,尤其是银行业疑虑带来影响,进而给予美债部分支撑,尽管近来美国复苏情况展现韧性,"RIA Capital Markets的债券策略师Nick Stamenkovic说.

"看来至少到周五就业报告出炉前,收益率会维持在2%以下...该数据对短期市场氛围至关重要,"Stamenkovic说.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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