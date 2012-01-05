〔国际油市〕沙特阿拉伯准备好在必要时填补供给空缺--沙特消息人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透开罗1月5日电---沙特(沙乌地)阿拉伯一位消息人士周四对路透说,沙特阿拉伯准备好在必要时填补供给空缺.此前甫有消息称欧洲政府同意禁止进口伊朗石油.
"如果有任何供应缺口,沙特已做好准备,我们的产出取决於需求,"这位不愿具名的人士表示.
伊朗日均260万桶原油出口中,欧盟国家日均采购量约45万桶,为仅次於中国的第二大市场.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。