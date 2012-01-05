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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 19:45 BJT

〔国际油市〕沙特阿拉伯准备好在必要时填补供给空缺--沙特消息人士

路透开罗1月5日电---沙特(沙乌地)阿拉伯一位消息人士周四对路透说,沙特阿拉伯准备好在必要时填补供给空缺.此前甫有消息称欧洲政府同意禁止进口伊朗石油.

"如果有任何供应缺口,沙特已做好准备,我们的产出取决於需求,"这位不愿具名的人士表示.

伊朗日均260万桶原油出口中,欧盟国家日均采购量约45万桶,为仅次於中国的第二大市场.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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