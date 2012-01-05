〔国际油市〕亚洲石脑油价格连续四日上扬,裂解价差自三周低点回升

路透新加坡1月5日电---亚洲石脑油价格周四连续第四个交易日上扬,来到三个半月高点,受布兰特原油上涨带动.石脑油裂解价差自三周低点回升,来到两日高点,在紧俏供给中需求仍强健.

韩国的亚洲石脑油价格第四度上涨.

三星道达尔买进2月下半月到港的公开规格石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本报价高出约8.00美元.大韩油化(KPIC)上日因卖方报价过高未买入进口石脑油,已决定在国内寻求货源.

"但即使使在韩国国内,石脑油供应也看似紧俏,"一名交易商称.

供应趋紧有数个原因,包括亚洲最大石脑油买家重返现货市场,且替代的液化石油气(LPG)成本较高昂.

汽油裂解价差连续第三日维持在每桶7美元上方的水准,因第一季有炼厂进行维修,而此刻正值湾区需求强劲之际.

日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨17.00美元至每吨955.00美元,是自9月21日报958.00美元以来的最高位.

2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨6.20美元至每吨102.10美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.39美元至每桶17.36美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.06美元至7.48美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 954.50/955.50 938.00 +17.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 103.79/103.89 101.95 +1.89

97号现货汽油GL97-SIN 126.85/126.95 125.68 +1.22

95号现货汽油GL95-SIN 124.35/124.45 123.20 +1.20

92号现货汽油GL92-SIN 121.15/121.25 119.70 +1.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.31/17.41 17.75 -0.39 (完)