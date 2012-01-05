〔国际油市〕亚洲石脑油价格连续四日上扬,裂解价差自三周低点回升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月5日电---亚洲石脑油价格周四连续第四个交易日上扬,来到三个半月高点,受布兰特原油上涨带动.石脑油裂解价差自三周低点回升,来到两日高点,在紧俏供给中需求仍强健.
韩国的亚洲石脑油价格第四度上涨.
三星道达尔买进2月下半月到港的公开规格石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本报价高出约8.00美元.大韩油化(KPIC)上日因卖方报价过高未买入进口石脑油,已决定在国内寻求货源.
"但即使使在韩国国内,石脑油供应也看似紧俏,"一名交易商称.
供应趋紧有数个原因,包括亚洲最大石脑油买家重返现货市场,且替代的液化石油气(LPG)成本较高昂.
汽油裂解价差连续第三日维持在每桶7美元上方的水准,因第一季有炼厂进行维修,而此刻正值湾区需求强劲之际.
日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨17.00美元至每吨955.00美元,是自9月21日报958.00美元以来的最高位.
2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨6.20美元至每吨102.10美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.39美元至每桶17.36美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.06美元至7.48美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 954.50/955.50 938.00 +17.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 103.79/103.89 101.95 +1.89
97号现货汽油GL97-SIN 126.85/126.95 125.68 +1.22
95号现货汽油GL95-SIN 124.35/124.45 123.20 +1.20
92号现货汽油GL92-SIN 121.15/121.25 119.70 +1.50
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.31/17.41 17.75 -0.39 (完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。