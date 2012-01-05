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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 20:26 BJT

〔国际油市〕亚洲航煤/柴油价差触三年半低位,柴油仍有区域需求支撑

路透新加坡1月5日电---亚洲即期航煤/柴油价差周四持续走跌,触及三年半以来最低,因柴油仍受到区域需求的支撑,而航煤未能找到买家.

亚洲收盘时,1月航煤/柴油价差下跌0.55美元至负1.37美元;2月航煤/柴油价差首度由正转负,下跌0.51美元至负0.11美元.

高硫柴油价格持续有支撑,印尼Pertamina的交易部门Petral出现在现货市场,寻求60万桶2月底交货的油品.

交易商说,Petral的需求细节无法证实,不过料将推升高硫柴油品级溢价.

另一方面,超低硫柴油需求持续不振,1月期货转掉期(EFS)上涨9.74美元至每吨负7.16美元,使得将产品送至欧洲的套利交易无利可图.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.20 127.60 127.40 125.75 1.65 1.31

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 129.37 129.77 129.57 127.38 2.19 1.72

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 130.20 130.60 130.40 128.18 2.22 1.73

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.93 131.33 131.13 128.93 2.20 1.71

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.24 127.06 2.18 1.72

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.35 126.19 2.16 1.71 (完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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