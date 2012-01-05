〔国际油市〕亚洲航煤/柴油价差触三年半低位,柴油仍有区域需求支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月5日电---亚洲即期航煤/柴油价差周四持续走跌,触及三年半以来最低,因柴油仍受到区域需求的支撑,而航煤未能找到买家.
亚洲收盘时,1月航煤/柴油价差下跌0.55美元至负1.37美元;2月航煤/柴油价差首度由正转负,下跌0.51美元至负0.11美元.
高硫柴油价格持续有支撑,印尼Pertamina的交易部门Petral出现在现货市场,寻求60万桶2月底交货的油品.
交易商说,Petral的需求细节无法证实,不过料将推升高硫柴油品级溢价.
另一方面,超低硫柴油需求持续不振,1月期货转掉期(EFS)上涨9.74美元至每吨负7.16美元,使得将产品送至欧洲的套利交易无利可图.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.20 127.60 127.40 125.75 1.65 1.31
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 129.37 129.77 129.57 127.38 2.19 1.72
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 130.20 130.60 130.40 128.18 2.22 1.73
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.93 131.33 131.13 128.93 2.20 1.71
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.24 127.06 2.18 1.72
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.35 126.19 2.16 1.71 (完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。