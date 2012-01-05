〔国际油市〕亚洲燃料油因获利了结而下跌,成交量连续第三日超过百万吨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月5日电---亚洲燃料油周四下跌,为六个交易日来首见.最近12个月的合约全线走低,跌幅在0.13-0.63美元之间,成交量仍第三天超出一百万吨的大量.
从1月/2月合约至5月/6月的5个即期合约盘後全面续跌,延续稍早的抛压,市场人士在超买的市场中扩大获利了结的讯号更为明朗.
"即使价格下跌至今日的水平,跨月价差仍然疯狂走强,因为市场仍有庞大的定价兴趣,至少会延续到1月底,"新加坡一位西方交易商表示.
"不过以1月/2月目前大约每吨20.00美元的水准,没有太大上档空间,大多数市场人士已经落袋为安.谨慎的做法是至少先了结一些获利."
亚洲收盘时,1月/2月价差下跌0.50美元,至每吨19.25美元,盘後更进一步走低,最新买/卖报价为17.25/18.50美元.
日内交投活动大多集中在2月/3月、3月/4月、5月/6月合约,各合约成交量在20万-40万吨,这些合约也都收低,盘後续跌.
2月和3月燃料油裂解价差均扩大0.74美元,分别贴水3.00美元和4.57美元.亚洲收盘时2月布兰特原油LCOc1上涨1.42美元至每桶113.70美元.
180-cst燃料油上涨5.45美元至每吨721.70美元;380-cst品级燃料油上涨7.45美元至708.90美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 721.50 721.90 721.70 716.25 5.45 0.76
现货380CST燃料油 FO380-SIN 708.70 709.10 708.90 701.45 7.45 1.06
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 731.00 733.00 732.00 725.00 7.00 0.97
380CST船用燃料油升水 22.30 23.90 23.10 23.55 -0.45
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 14.00 14.90 14.45 15.70 -1.25 -7.96
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 15.80 16.10 15.95 14.75 1.20 8.14 (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。