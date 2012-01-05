〔国际油市〕亚洲燃料油因获利了结而下跌,成交量连续第三日超过百万吨

路透新加坡1月5日电---亚洲燃料油周四下跌,为六个交易日来首见.最近12个月的合约全线走低,跌幅在0.13-0.63美元之间,成交量仍第三天超出一百万吨的大量.

从1月/2月合约至5月/6月的5个即期合约盘後全面续跌,延续稍早的抛压,市场人士在超买的市场中扩大获利了结的讯号更为明朗.

"即使价格下跌至今日的水平,跨月价差仍然疯狂走强,因为市场仍有庞大的定价兴趣,至少会延续到1月底,"新加坡一位西方交易商表示.

"不过以1月/2月目前大约每吨20.00美元的水准,没有太大上档空间,大多数市场人士已经落袋为安.谨慎的做法是至少先了结一些获利."

亚洲收盘时,1月/2月价差下跌0.50美元,至每吨19.25美元,盘後更进一步走低,最新买/卖报价为17.25/18.50美元.

日内交投活动大多集中在2月/3月、3月/4月、5月/6月合约,各合约成交量在20万-40万吨,这些合约也都收低,盘後续跌.

2月和3月燃料油裂解价差均扩大0.74美元,分别贴水3.00美元和4.57美元.亚洲收盘时2月布兰特原油LCOc1上涨1.42美元至每桶113.70美元.

180-cst燃料油上涨5.45美元至每吨721.70美元;380-cst品级燃料油上涨7.45美元至708.90美元.

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油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 721.50 721.90 721.70 716.25 5.45 0.76

现货380CST燃料油 FO380-SIN 708.70 709.10 708.90 701.45 7.45 1.06

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 731.00 733.00 732.00 725.00 7.00 0.97

380CST船用燃料油升水 22.30 23.90 23.10 23.55 -0.45

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 14.00 14.90 14.45 15.70 -1.25 -7.96

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 15.80 16.10 15.95 14.75 1.20 8.14 (完)