〔纽约期市〕ICE期棉小跌但仍接近年初高位,投资人消化近日涨势

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约1月5日电---棉花期货周四小幅收低,但仍持於今年头两个交易日的较高水准附近,投资人暂时停下脚步消化近日涨势.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收低1.18美分,报每磅94.74美分,盘中交易区间在94.38-95.92美分,接近今年以来交投区间的高端.
尽管期棉收低,经纪商表示在部分短线人士获利了结的情况下,相对而言价格守得还不错.
尾盘,指标合约成交量仅9,110口,仅较30日均值高出约17.5%.
经纪商表示,整体基本面因素看升,因中国继续买进棉花收储,且美国棉花种植带的乾燥形势仍在持续.
美国农业部周五将公布一周农作物出口销售报告.
根据ICE Futures数据,美国期棉周三总成交量为20,174 口,低於周二的25,174口.
ICE Futures数据显示,周三未平仓合约降至147,966口,周二为152,079口.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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