〔纽约期市〕ICE期棉小跌但仍接近年初高位,投资人消化近日涨势

路透纽约1月5日电---棉花期货周四小幅收低,但仍持於今年头两个交易日的较高水准附近,投资人暂时停下脚步消化近日涨势.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收低1.18美分,报每磅94.74美分,盘中交易区间在94.38-95.92美分,接近今年以来交投区间的高端.

尽管期棉收低,经纪商表示在部分短线人士获利了结的情况下,相对而言价格守得还不错.

尾盘,指标合约成交量仅9,110口,仅较30日均值高出约17.5%.

经纪商表示,整体基本面因素看升,因中国继续买进棉花收储,且美国棉花种植带的乾燥形势仍在持续.

美国农业部周五将公布一周农作物出口销售报告.

根据ICE Futures数据,美国期棉周三总成交量为20,174 口,低於周二的25,174口.

ICE Futures数据显示,周三未平仓合约降至147,966口,周二为152,079口.(完)