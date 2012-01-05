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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 06:43 BJT

全球外汇市场1月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳召开记者会

0815 - 瑞士12月消费者物价指数(CPI)

1000 - 欧元区11月零售销售

1000 - 欧元区12月经济及企业景气指数

1100 - 德国11月工业订单

1330 - 美国12月非农就业报告

1400 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演讲

1520 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演讲

1530 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly举行简报会

1530 - 美国12月30日当周经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

1615 - 美国芝加哥联储Nellie Liang和财政部Richard Berner在芝加哥一场会议参与专题讨论

1740 - 美国联邦储备理事会理事杜克发表演讲

1800 - 美国联邦储备理事会理事拉斯金发表演讲

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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