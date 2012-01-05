全球外汇市场1月6日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳召开记者会
0815 - 瑞士12月消费者物价指数(CPI)
1000 - 欧元区11月零售销售
1000 - 欧元区12月经济及企业景气指数
1100 - 德国11月工业订单
1330 - 美国12月非农就业报告
1400 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演讲
1520 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演讲
1530 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly举行简报会
1530 - 美国12月30日当周经济周期研究所(ECRI)一周领先指标
1615 - 美国芝加哥联储Nellie Liang和财政部Richard Berner在芝加哥一场会议参与专题讨论
1740 - 美国联邦储备理事会理事杜克发表演讲
1800 - 美国联邦储备理事会理事拉斯金发表演讲
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。