〔全球航运〕波罗的海船运指数续跌,因货运需求疲弱

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦1月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI持续自耶诞节之前展开的跌势,因煤和铁矿的货运需求疲弱且船只供应增加.
波罗的海乾散货运价指数下滑126点或8.12%至1,426点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
在亚洲现货煤的买进一直有限,过去两个月中国是如此,印度则是过去一年的多数时间均是如此.
在大西洋的船东益发愿意空船出海,因为fronthaul航线货物匮乏.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌10.73%,至2,471点.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降1.75%.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。