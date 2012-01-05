〔全球航运〕波罗的海船运指数续跌,因货运需求疲弱

路透伦敦1月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI持续自耶诞节之前展开的跌势,因煤和铁矿的货运需求疲弱且船只供应增加.

波罗的海乾散货运价指数下滑126点或8.12%至1,426点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

在亚洲现货煤的买进一直有限,过去两个月中国是如此,印度则是过去一年的多数时间均是如此.

在大西洋的船东益发愿意空船出海,因为fronthaul航线货物匮乏.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌10.73%,至2,471点.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降1.75%.(完)