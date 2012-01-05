〔加拿大股市〕连五日上涨,原物料股领涨

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多1月5日电---加拿大股市周四连续第五日上涨,受原物料股所推动.金价上涨带动材料股走扬,美国就业数据意外强劲则抵销欧洲银行业疑虑.
美国民间就业大增令市场盘初跌势逆转.据民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月ADP民间就业人数增加32.5万人,大幅超出分析师预估.[ID:nCT0495241]
权重股原物料类股协助推升大盘上涨,因美国经济前景走强增添了对商品需求成长的乐观气氛.
原物料类股中,Potash Corp (POT.TO)领涨,上涨1.2%至43.96加元.First Quantum Minerals (FM.TO)大涨4.4%至21.98加元,因铜价削减跌幅.
"美国经济得到一些动力,一些我们过去六个月所担心的事情正开始变得不再重要,"RKH Investments首席营运长Rick Hutcheon表示.
多伦多交易所S&P/TSX综合股价值指数.GSPTSE收高10.93点,或0.09%,报12,237.40点,为一个月来最高水准.(完)
--编译 戴素萍;审校 王洋
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。