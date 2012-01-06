《台湾报摘》--经济日报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--继欧盟原则上同意禁止进口伊朗石油的协议後,美国官员披露,为进一步施压伊朗放弃发展核子计画,正敦促其他伊朗石油主要买主大幅减少采购,南韩和日本考虑加入禁运行列.波湾紧张情势升高,国际油价周四仍逼近八个月来最高.
* 其他:
--鸿海(2317.TW)集团与巴西首富巴蒂斯塔(Eike Batista)合建面板厂传将拍板,近期将由巴西总统罗赛芙(Dilma Rousseff)宣布建厂案,总投资额上看80亿美元,进一步扩大鸿海集团在全球布局版图.
--新金宝集团董事长许胜雄表示,若欧债解决方案发挥效用,今年第一季就是景气谷底;2012年是新金宝集团的收割年,营运将大幅成长.专业投资人估,今年集团营收挑战百亿美元新高,较去年将近倍增.
--住展杂志统计,今年第一季上市柜建商共将推案2,396亿台币,而且多数将在总统大选後登场,与去年第四季的冷清市况相较,明显爆量大翻转.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)