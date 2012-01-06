《台湾报摘》--经济日报1月6日

* 头版头条:

--继欧盟原则上同意禁止进口伊朗石油的协议後,美国官员披露,为进一步施压伊朗放弃发展核子计画,正敦促其他伊朗石油主要买主大幅减少采购,南韩和日本考虑加入禁运行列.波湾紧张情势升高,国际油价周四仍逼近八个月来最高.

* 其他:

--鸿海(2317.TW)集团与巴西首富巴蒂斯塔(Eike Batista)合建面板厂传将拍板,近期将由巴西总统罗赛芙(Dilma Rousseff)宣布建厂案,总投资额上看80亿美元,进一步扩大鸿海集团在全球布局版图.

--新金宝集团董事长许胜雄表示,若欧债解决方案发挥效用,今年第一季就是景气谷底;2012年是新金宝集团的收割年,营运将大幅成长.专业投资人估,今年集团营收挑战百亿美元新高,较去年将近倍增.

--住展杂志统计,今年第一季上市柜建商共将推案2,396亿台币,而且多数将在总统大选後登场,与去年第四季的冷清市况相较,明显爆量大翻转.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.