《台湾报摘》--工商时报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--行政院副院长陈冲昨天表示,亚股相较欧美股是超跌了,因本来问题在欧洲和美国,结果亚股反而受到惊吓,亚股的跌幅远超过欧美,"这个是我觉得替亚股有点抱不平".他并特别引述CNN周三报导说,"2012年持有亚洲股票是很好的时机,中间特别提到台湾",似乎以此暗喻台股未来前景仍值得期待.
* 其他:
--全球最大笔电代工厂广达(2382.TW)在美递状控告超微(AMD)AMD.N及其旗下子公司绘图晶片厂ATI,指称AMD违约出售瑕疵品,导致广达代工的NEC笔电无法正常作用,因而遭受营收,获利的损失,创下代工厂控告上游晶片厂的先例.
--中国农历春节销售旺季即将到来,通路拉货力道转强,为了维持库存天数在安全水位以上,晶圆双雄台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)陆续获得急单涌入,首季12寸厂产能利用率回升到八成以上.
--土地银行总经理苏乐明昨日指出,目前土银不动产放款比重已逾51%,距离金管会核定的52.64%上限只差一步之遥,为配合政策进行社会合宜住宅放款,土银近期内将向金管会争取,希望松绑上限.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)