《台湾报摘》--工商时报1月6日

--行政院副院长陈冲昨天表示,亚股相较欧美股是超跌了,因本来问题在欧洲和美国,结果亚股反而受到惊吓,亚股的跌幅远超过欧美,"这个是我觉得替亚股有点抱不平".他并特别引述CNN周三报导说,"2012年持有亚洲股票是很好的时机,中间特别提到台湾",似乎以此暗喻台股未来前景仍值得期待.