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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月6日

* 头版头条:

--行政院副院长陈冲昨天表示,亚股相较欧美股是超跌了,因本来问题在欧洲和美国,结果亚股反而受到惊吓,亚股的跌幅远超过欧美,"这个是我觉得替亚股有点抱不平".他并特别引述CNN周三报导说,"2012年持有亚洲股票是很好的时机,中间特别提到台湾",似乎以此暗喻台股未来前景仍值得期待.

* 其他:

--全球最大笔电代工厂广达(2382.TW)在美递状控告超微(AMD)AMD.N及其旗下子公司绘图晶片厂ATI,指称AMD违约出售瑕疵品,导致广达代工的NEC笔电无法正常作用,因而遭受营收,获利的损失,创下代工厂控告上游晶片厂的先例.

--中国农历春节销售旺季即将到来,通路拉货力道转强,为了维持库存天数在安全水位以上,晶圆双雄台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)陆续获得急单涌入,首季12寸厂产能利用率回升到八成以上.

--土地银行总经理苏乐明昨日指出,目前土银不动产放款比重已逾51%,距离金管会核定的52.64%上限只差一步之遥,为配合政策进行社会合宜住宅放款,土银近期内将向金管会争取,希望松绑上限.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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