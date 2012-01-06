〔日本新股〕日本航空拟重新上市,目标最少筹资65亿美元--消息(更新版)

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(新增细节)
路透东京1月5日电---消息人士表示,日本航空计划最快在9月重新上市前,将筹资逾5,000亿日圆(65亿美元),这是其在2010年破产後的重大转变.
由政府支持负责监督日航重整的基金曾表示,其旨在2013年1月前透过公开发行来收回其3,500亿日圆的投资.日航於2010年破产,背负高达2.3兆(万亿)日圆的债务.
日航的首度公开发行(IPO)案料将是继日本第一生命保险(8750.T)2010年筹资1兆日圆以来的最大,而且有望顺利进行,尽管产业竞争激烈及经济成长疲弱.
消息人士表示,日本企业再生支援机构(ETIC)正在考虑9-12月中最佳的上市时间.该消息人士未获授权公开谈论该上市案.
"其估值将深受全球股价水准的影响,目前对於股市未来六个月将会如何还很难说,"消息人士表示.其并称,5,000亿日圆是上市案可以让纳税人的资金取得合理回报的最低目标.
一位日航发言人士表示,ETIC在去年8月选定野村控股(8604.T)和大和证券集团(8601.T)为全球协调者.但他并未对上市案可能的规模多加评论.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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