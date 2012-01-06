〔日本新股〕日本航空拟重新上市,目标最少筹资65亿美元--消息(更新版)

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路透东京1月5日电---消息人士表示,日本航空计划最快在9月重新上市前,将筹资逾5,000亿日圆(65亿美元),这是其在2010年破产後的重大转变.

由政府支持负责监督日航重整的基金曾表示,其旨在2013年1月前透过公开发行来收回其3,500亿日圆的投资.日航於2010年破产,背负高达2.3兆(万亿)日圆的债务.

日航的首度公开发行(IPO)案料将是继日本第一生命保险(8750.T)2010年筹资1兆日圆以来的最大,而且有望顺利进行,尽管产业竞争激烈及经济成长疲弱.

消息人士表示,日本企业再生支援机构(ETIC)正在考虑9-12月中最佳的上市时间.该消息人士未获授权公开谈论该上市案.

"其估值将深受全球股价水准的影响,目前对於股市未来六个月将会如何还很难说,"消息人士表示.其并称,5,000亿日圆是上市案可以让纳税人的资金取得合理回报的最低目标.

一位日航发言人士表示,ETIC在去年8月选定野村控股(8604.T)和大和证券集团(8601.T)为全球协调者.但他并未对上市案可能的规模多加评论.(完)